Наразі зниклими безвісти вважають 76 людей. Мер округу Даніелла Левін Кава заявила, що пошуки жертв проводитимуть з тією ж ретельністю, з якою раніше шукали вцілілих.

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Упродовж 8 липня поліцейським вдалося ідентифікувати тіла ще 5 загиблих. Їх підняли на поверхню 7 липня.

Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла розповів, що "зважаючи на обставини, шансів знайти вцілілих вже немає".

Трагедія у родині під першої леді Парагваю

Внаслідок обвалу будинку поблизу Маямі загинули рідні першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри де Абдо.

З-під завалів вже дістали тіла Софії Лопес (сестри першої леді), її чоловіка Луїса та їхнього молодшого сина. Окрім того, у мить трагедії у квартирі також перебували доньки Софії та Луїса.

Перша леді Парагваю вже прибула у Флориду.

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