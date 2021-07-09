Наразі зниклими безвісти вважають 76 людей. Мер округу Даніелла Левін Кава заявила, що пошуки жертв проводитимуть з тією ж ретельністю, з якою раніше шукали вцілілих.
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Упродовж 8 липня поліцейським вдалося ідентифікувати тіла ще 5 загиблих. Їх підняли на поверхню 7 липня.
Помічник начальника рятувальної служби Маямі Рей Джадалла розповів, що "зважаючи на обставини, шансів знайти вцілілих вже немає".
Трагедія у родині під першої леді Парагваю
- Внаслідок обвалу будинку поблизу Маямі загинули рідні першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри де Абдо.
- З-під завалів вже дістали тіла Софії Лопес (сестри першої леді), її чоловіка Луїса та їхнього молодшого сина. Окрім того, у мить трагедії у квартирі також перебували доньки Софії та Луїса.
- Перша леді Парагваю вже прибула у Флориду.
Трагедія у Маямі: головне
- Багатоповерхівка поблизу Маямі (у Сарфсайді, штат Флорида) обвалилася 23 червня.
- Через трагедію президент Джо Байден оголосив у штаті надзвичайний стан.
- Під завалами опинилися понад 150 людей. Згодом на місці обвалу спалахнула пожежа.
- Пізніше повідомили, що на одному з нижніх поверхів також прогримів вибух.