Інцидент трапився біля Ерроутауна, що на Південному острові країни. Там на землю впала повітряна куля.

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Падіння повітряної кулі в Новій Зеландії

У результаті постраждали 11 людей. Двоє з них отримали серйозні ушкодження, для їхньої госпіталізації використали вертольоти. Ще одна людина отримала травми середньої важкості, решта – легкі.

На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно напівспущену кулю, яка звисає з дерева. Її оточують багато дротів ліній електропередач.

Компанія-постачальник електроенергії на запит рятувальників відключила живлення, залишивши мешканців 160 будинків без світла. Усі деталі та причини того, що трапилося, з'ясовують.

Зверніть увагу! Схожий інцидент стався у Новій Зеландії у 2012 році. Однак його наслідки були жахливіші – внаслідок падіння повітряної кулі загинули 11 людей.

Падіння повітряної кулі на Хмельниччині

У Кам'янці-Подільському 22 травня повітряна куля впала на землю.

У ній були 6 людей – пілот і пасажири. У результаті загинув 1 чоловік, решта зазнали травм різного ступеня важкості.

Біля Еррортауна впала повітряна куля: дивіться карту