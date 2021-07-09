Інцидент трапився біля Ерроутауна, що на Південному острові країни. Там на землю впала повітряна куля.
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Падіння повітряної кулі в Новій Зеландії
У результаті постраждали 11 людей. Двоє з них отримали серйозні ушкодження, для їхньої госпіталізації використали вертольоти. Ще одна людина отримала травми середньої важкості, решта – легкі.
На кадрах, оприлюднених у мережі, помітно напівспущену кулю, яка звисає з дерева. Її оточують багато дротів ліній електропередач.
Компанія-постачальник електроенергії на запит рятувальників відключила живлення, залишивши мешканців 160 будинків без світла. Усі деталі та причини того, що трапилося, з'ясовують.
Падіння повітряної кулі на Хмельниччині
- У Кам'янці-Подільському 22 травня повітряна куля впала на землю.
- У ній були 6 людей – пілот і пасажири. У результаті загинув 1 чоловік, решта зазнали травм різного ступеня важкості.
Біля Еррортауна впала повітряна куля: дивіться карту