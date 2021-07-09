Инцидент произошел возле Эрроутауна, что на Южном острове страны. Там на землю упал воздушный шар.

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Падение воздушного шара в Новой Зеландии

В результате пострадали 11 человек. Двое из них получили серьезные повреждения, для их госпитализации использовали вертолеты. Еще один человек получил травмы средней тяжести, остальные – легкие.

На кадрах, обнародованных в сети, заметен полуспущенный шар, который свисает с дерева. Его окружают много проводов линий электропередач.

Компания-поставщик электроэнергии на запрос спасателей отключила питание, оставив жителей 160 домов без света. Все детали и причины случившегося, выясняются.

Обратите внимание! Похожий инцидент произошел в Новой Зеландии в 2012 году. Однако его последствия были ужасные – вследствие падения воздушного шара погибли 11 человек.

Падение воздушного шара в Хмельницкой области

В Каменце-Подольском 22 мая воздушный шар упал на землю.

В нем были 6 человек – пилот и пассажиры. В результате погиб 1 человек, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Возле Эрроутауна упал воздушный шар: смотрите карту