Сейчас пропавших без вести 76 человек. Мэр округа Даниэлла Левин Кава заявила, что поиски жертв будут проводить с той же тщательностью, с которой ранее искали уцелевших.

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В течение 8 июля полицейским удалось идентифицировать тела еще 5 погибших. Их подняли на поверхность 7 июля.

Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла рассказал, что "принимая во внимание обстоятельства, шансов найти уцелевших уже нет".

Трагедия в семье первой леди Парагвая

В результате обрушения дома возле Майами погибли родные первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо.

Из-под завалов уже извлечены тела Софии Лопес (сестры первой леди), ее мужа Луиса и их младшего сына. Кроме того, в момент трагедии в квартире также находились дочери Софии и Луиса.

Первая леди Парагвая уже прибыла во Флориду.

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