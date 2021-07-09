Сейчас пропавших без вести 76 человек. Мэр округа Даниэлла Левин Кава заявила, что поиски жертв будут проводить с той же тщательностью, с которой ранее искали уцелевших.
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В течение 8 июля полицейским удалось идентифицировать тела еще 5 погибших. Их подняли на поверхность 7 июля.
Помощник начальника спасательной службы Майами Рэй Джадалла рассказал, что "принимая во внимание обстоятельства, шансов найти уцелевших уже нет".
Трагедия в семье первой леди Парагвая
- В результате обрушения дома возле Майами погибли родные первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры де Абдо.
- Из-под завалов уже извлечены тела Софии Лопес (сестры первой леди), ее мужа Луиса и их младшего сына. Кроме того, в момент трагедии в квартире также находились дочери Софии и Луиса.
- Первая леди Парагвая уже прибыла во Флориду.
Трагедия в Майами: главное
- Многоэтажка возле Майами (в Сарфсайде, штат Флорида) обвалилась 23 июня.
- Из-за трагедии президент Джо Байден объявил в штате чрезвычайное положение.
- Под завалами оказались более 150 человек. Впоследствии на месте обвала вспыхнул пожар.
- Позже сообщили, что на одном из нижних этажей также прогремел взрыв.