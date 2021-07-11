Еще более 40 человек продолжают искать. Местные власти уверяют, что работы по поиску людей не останавливаются.
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Трагедия в Майами: погибших уже 86
Глава правительства округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава 10 июля сообщила на брифинге, что количество погибших уже достигло 86 человек (идентифицированы 62 тела). Судьба еще 43 – неизвестна.
Несмотря на предварительную информацию об остановке поисковых работ, спасатели все еще работают на месте трагедии. Чтобы найти людей под завалами, применяют специальные камеры и оборудование, работающее в инфракрасном спектре.
То, что происходит сейчас, ничем не отличается от того, что было 5 дней назад,
– подчеркнула Кава.
Падение дома в Майами: коротко о трагедии
- Многоэтажка в районе Серфсайд в городе Майами упала ночью 24 июня.
- В первый же день удалось достать из-под завалов 37 человек.
- К сожалению, в дальнейшем живых больше не находили.