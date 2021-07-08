Поиски уцелевших завершат
Операция поиска и спасения перейдет к поиску и восстановлению. Об этом заявил помощник главы спасательной службы Майами Рэй Джадалла.
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Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести – нулевые,
– сказал Джадалла.
Официальное объявление сделают уже в ближайшее время.
Сейчас под завалами находятся 86 человек. В то же время количество погибших возросло до 64 человек.
Перед тем, как завершить поиски, спасатели минутой молчания почтили память погибших, а после этого помолились. Они отметили, что и дальше будут делать все, чтобы вернуть семьям их пострадавших родственников.
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Главное об обвале дома в Майами
- 23 июня обрушился 12-этажный многоквартирный дом. На место происшествия сразу направили 80 бригад спасателей.
- Из-за этого президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Он выделил дополнительные ресурсы для ликвидации трагедии и поиска пострадавших.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. Это помешало спасателям искать людей.