Пошуки вцілілих завершать

Операція пошуку та порятунку перейде до пошуку та відновлення. Про це заявив помічник голови рятувальної служби Маямі Рей Джадалла.

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Ґрунтуючись на фактах, шанси на виживання зниклих безвісти – нульові,

– сказав Джадалла.

Офіційне оголошення зроблять вже найближчим часом.

Наразі під завалами перебувають 86 людей. Водночас кількість загиблих зросла до 64 осіб.

Перед тим, як завершити пошуки, рятувальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, а після того помолилися. Вони наголосили, що й далі робитимуть все, аби повернути сім'ям їх постраждалих родичів.

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