Обвал у Маямі стався в ніч проти 24 червня. Рятувальники повідомили, що досі залишаються зниклими безвісти 109 людей.
Читайте більше Шанси на диво зменшуються: кількість жертв обвалу багатоповерхівки у Маямі різко зросла
У Маямі збільшилась кількість жертв обвалу
Мер округу Даніелла Левін Кава повідомила, що попри дощ та інші важкі погодні умови, рятувальники знову дістали жертв з-під завалів.
Загальна підтверджена кількість загиблих тепер становить 36,
– сказала мер округу.
Відомо, що рятувальники вже 14 днів працюють, щоб знайти людей під завалами.
Перед цим, вони знесли частину будинку, яка не обвалилась. За словами мера округу Майамі-Дейд Даніелли Левін Кави, це відкрило рятувальникам доступ в недоступний район, хоча шанси знайти там живих людей зменшилися.
Перед цим, 6 липня кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки зросла до 28 людей. Окрім того, ще 117 людей вважали зниклими безвісти.
Відомо, що 5 липня рятувальники підірвали вцілілу частину будівлі. Це зробили через загрозу урагану Ельза.
Обвал у Маямі: коротко
- 23 червня 2021 року у Маямі обвалилась багатоповерхівка. Тоді на місце події відразу направили 80 рятувальників та почали шукати зниклих людей.
- Президент Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації.
- Згодом під завалами спалахнула пожежа. З кожним днем кількість загиблих зростає.