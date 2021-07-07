Обвал у Маямі стався в ніч проти 24 червня. Рятувальники повідомили, що досі залишаються зниклими безвісти 109 людей.

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У Маямі збільшилась кількість жертв обвалу

Мер округу Даніелла Левін Кава повідомила, що попри дощ та інші важкі погодні умови, рятувальники знову дістали жертв з-під завалів.

Загальна підтверджена кількість загиблих тепер становить 36,

– сказала мер округу.

Відомо, що рятувальники вже 14 днів працюють, щоб знайти людей під завалами.

Перед цим, вони знесли частину будинку, яка не обвалилась. За словами мера округу Майамі-Дейд Даніелли Левін Кави, це відкрило рятувальникам доступ в недоступний район, хоча шанси знайти там живих людей зменшилися.

Перед цим, 6 липня кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки зросла до 28 людей. Окрім того, ще 117 людей вважали зниклими безвісти.

Відомо, що 5 липня рятувальники підірвали вцілілу частину будівлі. Це зробили через загрозу урагану Ельза.

Обвал у Маямі: коротко