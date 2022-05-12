У Харкові почали з'являтися затори: у місті навіть втішені цьому факту

Російські вбивці зменшили кількість обстрілів Харкова. Через це місцеві повертаються додому.

Відео з тим, як у місті з'являються затори публікують у соцмережах.

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"Змушений констатувати, що починаються затори. І в цій ситуації це не може не тішити", – говорить водій.

Затори у Харкові: дивіться відео

Щоб не чекати перемоги щотижня

Президент України Володимир Зеленський під час звернення 10 травня повідомив, що українські військові відтискають окупантів від Харкова. Проте він наголосив, що не слід поширювати надмірні емоції. За словами президента, Збройні Сили України звільняють Харківщину з надлюдською силою.

"Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, – не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги", – наголосив Зеленський.

Він додав, що захисники роблять все, щоб вигнати загарбників із Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та інших тимчасово окупованих українських територій.

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Приглушують мобільний зв'язок

Попри успіхи ЗСУ, окупанти все ще контролюють частину Харківщини. У Генштабі розповіли, що вони приглушують мобільний зв'язок. Це потрібно, щоб завадити людям оперативно повідомляти про пересування техніки ворога. Також окупанти хочуть деморалізувати людей, забравши в них можливість спілкуватися з рідними та інформацію про реальний стан справ на фронті.

Крім цього, рашисти забороняють українцям виїжджати з окупації. Хоч місцеві часто живуть без світла та води.

Ситуація в Ізюмі

Критичною ситуація залишається в тимчасово окупованому Ізюмі. У мерії міста раніше заявляли, що ситуація у них не краща ніж в Маріуполі. Зокрема, нещодавно стало відомо про те, що під завалами зруйнованого ще у березні будинку знайшли 44 вбитих.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що Ізюм є найгарячішою точкою в області. Він зазначив, що місто понад 2 місяці під окупацією й таких зруйнованих будинків з тілами там багато.

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