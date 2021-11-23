У Харкові помер відомий в'язень нацистських таборів Ігор Маліцький: що про нього відомо

У віці 96 років помер почесний харків'янин Ігор Маліцький. Чоловік був колишнім в'язнем одразу кількох концтаборів нацистської Німеччини.

Про смерть чоловіка повідомили 23 листопада. Його родичі пообіцяли згодом написати про те, коли пройде церемонія прощання.

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Що відомо про померлого

За даними Суспільного, Ігор Маліцький народився в Харкові 12 лютого 1925 року. Його батька репресували в 1938 році, а після війни померла матір.

Коли у 1943 році Харків окупували нацисти, Маліцького відправили до Німеччини. Він зміг втекти на територію колишньої Чехословаччини, однак там його знову затримали.

Чоловік у різні роки життя / Фото Суспільного та з фейсбуку Ігоря Маліцького

Після цього харків'янину дали номер №188005, татуювання якого зробили на руці. За кілька років Маліцький побував у 4 таборах:

Терезін;

Аушвіц;

Маутгаузен;

філії Маутгаузена – "Лінц 3".

Як розвивалось його життя після війни

Після звільнення чоловік пішов служити в армії. Після демобілізації він закінчив Харківський гірничий інститут і став вченим в галузі машинобудування. На посаді викладача Української інженерно-педагогічної академії Маліцький підготував шістьох кандидатів технічних наук.

Ігор Маліцький залишався активним до кінця життя. Він зустрічався з молоддю, висловлював свою думку про події в Україні в соцмережах. Також засуджував російську агресію та їздив до військових на схід України.

Читайте повний текст допису зі сторінки Ігоря Маліцького:

Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович.

Будемо дуже сумувати за тобою. Дивись там за нами, наш МІФ №188005. Деталі та час прощання повідомимо пізніше.

Родина.