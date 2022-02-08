У Харкові вчителька душила учня та заламувала йому руки: обурливе відео

В одній із Харківських шкіл зняли відео, де вчителька заламує руку учню та тягне його класом. Інші діти казали, що до цього вона хлопчика ще й душила.

Цей інцидент, ймовірно, трапився міській в загальноосвітній школі №77. Він набув розголосу 8 лютого, коли відео з класу оприлюднили в мережі.

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Кричав, що нічого не робив

Відео починається з того, що вчителька англійської мови тягне хлопчика класом до його місця. Коли вони зупинилися, жінка практично поклала дитину на парту. Хлопчик кричав, що нічого поганого не зробив.

Проте викладачка стискала руку школяра та казала їй не брехати. Приблизно у цей момент діти, які знімали відео, сказали, що їхнього однокласника також душили. На задньому плані в цей час стояла інша доросла людина, яка не намагалася зупинити прояв агресії.

Вчителька англійської тягне учня та кричить: дивіться відео

Кілька схожих подій у січні

У місті Обухів вчителька молодших класів вчиняла булінг над учнями. Одного школяра вона вдарила головою об парту так сильно, що в нього пішла кров з губи.

Також у січні набула розголосу подія в школі села Жабокрич, що на Вінничині. Там директор закладу накричав та вдарив по голові учня 7 класу. Це все нібито сталося, бо діти перешіптувались під час уроку.

А на Закарпатті шкільна вчителька молодших класів почала принижувати школяра на уроці математики. Вона кричала на учня 4 класу і била рукою по голові. Її спровокувало те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки.

Корисно – як протистояти булінгу в школі: дивіться відео

Наразі в офіційно ніяк не коментували цей інцидент. Також невідомо, що саме спровокувало таку поведінку працівниці освітнього закладу. Журналісти 24 каналу неодмінно спробують зв’язатися з представниками школи.

Читайте повний текст допису телеграму "Я свідок. Харків":

"Вона його намагалася душити!" Ось так у Харкові вчителі "виховують" дітей

Відео зняли однокласники постраждалого хлопчика. Інцидент стався у 77 школі.

Зі слів дітей, руки розпускає вчителька англійської мови.

Вона буквально протягла хлопчика через весь клас і "заламала" на вчительському столі.

Що за Середньовіччя? Озвірілій уч**ці це явно не зійде з рук.