Этот инцидент, вероятно, произошел в общеобразовательной школе №77. Он получил огласку 8 февраля, когда видео из класса обнародовали в сети.

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Кричал, что ничего не делал

Видео начинается с того, что учительница английского языка тянет мальчика по классу к его месту. Когда они остановились, женщина практически уложила ребенка на парту. Мальчик кричал, что ничего плохого не сделал.

Однако преподавательница сжимала руку школьника и говорила ей не лгать. Приблизительно в этот момент дети, которые снимали видео, сказали, что их одноклассника тоже душили. На заднем плане в это время стоял другой взрослый человек, не пытавшийся остановить проявление агрессии.

Учительница английского тянет ученика и кричит: смотрите видео

Обратите внимание! Пока в официально никак не комментировали этот инцидент. Также неизвестно, что спровоцировало такое поведение работницы образовательного учреждения. Журналисты 24 канала непременно попытаются связаться с представителями школы.

Ряд похожих событий в январе

В городе Обухов учительница младших классов буллила учеников. Одного школьника она ударила головой об парту так сильно, что у него пошла кровь из губы.

Также в январе получило огласку событие в школе села Жабокрич, что на Винничине. Там директор заведения накричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все якобы случилось, потому что дети перешептывались во время урока.

А на Закарпатье школьная учительница младших классов начала унижать школьника на уроке математики. Она кричала на учащегося 4 класса и била рукой по голове. Ее спровоцировало то, что мальчик не мог решить задачу у доски.

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"Она его пыталась душить!" Вот так в Харькове учителя "воспитывают" детей

Видео сняли одноклассники пострадавшего мальчика. Инцидент произошел в 77 школе.

По словам детей, руки распускает учительница английского языка.

Она буквально протащила мальчика через весь класс и "заломила" на учительском столе.

Что за Средневековье? Озверевшей училке это явно не сойдет с рук."