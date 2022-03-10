У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: горіли близько 100 квадратів комплексу
Джерело:телеграм-канал ДСНС України
Рятувальники Харкова розповіли, що вночі горів Торгово-розважальний центр Nikolsky, що у центрі міста. Відомо про займання близько 100 квадратних метрів комплексу.
У ДСНС зазначають, що о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації у ТРЦ Nikolsky. Горіли близько 100 метрів квадратних.
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Пожежу ліквідували, жертв і постраждалих не було
Займання почалося на 4-у та технічному поверхах, а також на покрівлі будівлі горіли конструктивні елементи й оздоблення.
- Рятувальники додали, що ліквідувати пожежу вдалося о 03:00. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Наслідки пожежі у ТРЦ Nikolsky у Харкові:
Крім того, вночі окупанти обстріляли село Слобожанське, Балаклійської громади Ізюмського району. Внаслідок цього ворожий снаряд потрапив до приватного будинку. Через руйнування будівлі під її завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити.
Рятувальники за добу здійснили понад 30 виїздів, щоб ліквідувати пожежі, а також розібрати завали зруйнованих будівель.
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