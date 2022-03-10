Окупанти обстріляли невеличке село Слобожанське Ізюмського району. Снаряд орків влучив у приватний житловий будинок.

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Серед загиблих – діти

Під завалами загинуло 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. Лише одній 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона травмувалась. Медики відвезли її до Первомайської лікарні.



Завали будинку / Фото ДСНС

Тіла шукають

Для пошуку тіл загиблих сьогодні залучать підрозділи ДСНС. Від будинку не залишилось нічого – все зруйновано.



Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС



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