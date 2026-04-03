У Харкові впали уламки "Шахеда": поранені у важкому стані, загиблих уже двоє
- У Шевченківському районі Харкова впали уламки дронів "Шахед", поранено кілька людей, зокрема дитину.
- Троє поранених у важкому стані, дві людини померли в лікарнях.
У Шевченківському районі Харкова падали уламки російських дронів типу "Шахед". Поранення отримали кілька людей, кількість загиблих зросла.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про постраждалих у Харкові?
У Шевченківському районі Харкова впали уламки ворожого дрона "Шахед". Постраждали 7 людей, зокрема дитина (у дворічної дівчинки гостра реакція на стрес). Серед них 3 у важкому стані, 1 поранений чоловік помер.
На жаль, о 16:24 Олег Синєгубов написав, що в лікарні померла 29-річна жінка, яка була поранена вдень під час російського удару по Харкову.
Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, її поранення виявилися надто тяжкими,
– акцентував він.
Зверніть увагу! Харків продовжує перебувати під атакою дронів на момент публікації. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.
Якою була попередня атака на Харків?
Харків 2 квітня атакували російські дрони. Влучання були по різних районах, зокрема по Новобаварському та Основ'янському, спричинивши пожежі та пошкодження.
Унаслідок атак постраждали кілька людей, зокрема 8-річна дівчинка, а також зазнали пошкоджень приватні будинки, неактивний готель та храм.