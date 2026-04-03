Харків Обстріли Харкова У Харкові впали уламки "Шахеда": поранені у важкому стані, загиблих уже двоє
3 квітня, 16:48
У Харкові впали уламки "Шахеда": поранені у важкому стані, загиблих уже двоє

Сергій Попович
Основні тези
  • У Шевченківському районі Харкова впали уламки дронів "Шахед", поранено кілька людей, зокрема дитину.
  • Троє поранених у важкому стані, дві людини померли в лікарнях.

У Шевченківському районі Харкова падали уламки російських дронів типу "Шахед". Поранення отримали кілька людей, кількість загиблих зросла.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про постраждалих у Харкові?

У Шевченківському районі Харкова впали уламки ворожого дрона "Шахед". Постраждали 7 людей, зокрема дитина (у дворічної дівчинки гостра реакція на стрес). Серед них 3 у важкому стані, 1 поранений чоловік помер.

На жаль, о 16:24 Олег Синєгубов написав, що в лікарні померла 29-річна жінка, яка була поранена вдень під час російського удару по Харкову. 

Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, її поранення виявилися надто тяжкими, 
– акцентував він.

Зверніть увагу! Харків продовжує перебувати під атакою дронів на момент публікації. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.

Якою була попередня атака на Харків?

  • Харків 2 квітня атакували російські дрони. Влучання були по різних районах, зокрема по Новобаварському та Основ'янському, спричинивши пожежі та пошкодження.

  • Унаслідок атак постраждали кілька людей, зокрема 8-річна дівчинка, а також зазнали пошкоджень приватні будинки, неактивний готель та храм.