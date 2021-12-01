У Харкові встановили головну ялинку та декорації: дивовижні фото святкового міста

У Харкові 1 грудня завершили встановлення головної новорічної ялинки міста. Конструкцію почали монтувати майже за 3 тижні до цього. Також уже прикрасили один з міських парків.

А в перший день зими автокраном причепили верхню частину конуса. Мовиться про ялинку, яку встановили на площі Свободи.

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Про те, що завершується встановлення, повідомили в місцевих телеграм-каналах ще о 14 годині. На світлинах помітно, що нижня частина різдвяного дерева зелена, а зверху на ній є великі сріблясті вставки.



Головна ялинка Харкова цьогоріч / Фото телеграму "Харьков live"

Також поряд вже встановили інші святкові декорації. Там стоять 2 арки з орнаментом і шатро. Під накриттям помітні невеликі конуси, які також потроху стають темно-зеленими. А довершує картину фігура діда Мороза.



Дід мороз на центральній площі міста / Фото телеграму "Ху***ый Харьков"

Коли 11 листопада ялинку почали збирати з окремих шматків металевого каркаса, на площі встановили огорожу. Проте зараз її там уже немає.

Також прикрасили парк

У харківському парку Горького уже можна на всі 100% відчути наближення свят. Там виблискують ілюмінації кількох ялинок і навіть світяться всі перекладини колеса огляду.

Ще в парку створили кілька неперевершених локацій, які справді дивують. На одній з них можна зустріти фігури білих ведмедів, що стоять поміж гірлянд. Також є місце з гігантськими ялинковими прикрасами, які стоять на спеціальному постаменті.

Дивовижна атмосфера у парку Горького / Фото телеграму "Труха"

Підготовка до свят в іншому регіоні

Дніпро виявилося одним із міст, яке найбільше старається створити святкову атмосферу. Там цьогоріч вирішили придбати ялинку майже за 51 мільйон. Про це свідчить сторінка тендерної закупівлі

Окрім цього провели тендерні закупівлі гірлянд, будиночка діда Мороза та багато маленьких ялинок. На ці додаткові прикрасити комунальне підприємство Міськсвітло виділило понад 8 мільйонів гривень.