У Харкові вкотре замінували школу: наляканих учнів вивели

До харківських правоохоронців 9 грудня надійшло повідомлення про загрозу вибуху в одній із місцевих шкіл. Звідти почали негайно виводити учнів.

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно об 11:20. Також оприлюднили фото, на якому помітно багато школярів, яких вивели з приміщень.

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Поліція ніяк не коментувала

Мовиться про харківську школу №98. На місце, ймовірно, вже прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. Проте поліція Харківщини поки подію ніяк не коментувала.

На фото з місця видно, що діти вийшли на вулицю в куртках. Наразі невідомо, чи повернуться школярі за свої парти, коли завершать обстеження закладу освіти.

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