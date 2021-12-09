У Харкові вкотре замінували школу: наляканих учнів вивели
9 грудня 2021 , 11:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм ХС
До харківських правоохоронців 9 грудня надійшло повідомлення про загрозу вибуху в одній із місцевих шкіл. Звідти почали негайно виводити учнів.
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах приблизно об 11:20. Також оприлюднили фото, на якому помітно багато школярів, яких вивели з приміщень.
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Поліція ніяк не коментувала
Мовиться про харківську школу №98. На місце, ймовірно, вже прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. Проте поліція Харківщини поки подію ніяк не коментувала.
На фото з місця видно, що діти вийшли на вулицю в куртках. Наразі невідомо, чи повернуться школярі за свої парти, коли завершать обстеження закладу освіти.
Серія замінування шкіл у Харкові
- 7 грудня в соцмережах публікували відео з евакуацією учнів кількох шкіл міста. Там вже другий день поспіль шукали "вибухівку", якої так і не виявили. Згодом почали розшукувати фейкового мінувальника.
- 6 грудня почалася евакуація учнів зі школи №59, гімназії №13, школи №36. Там шукали вибухівку, про яку повідомив анонім. Однак зусилля вибухотехніків також були марними, адже бомби не було.
- 6 грудня також повідомили про інші замінування – шкіл № 93, 114, 129 та 136. Це зробив уже значно винахідливіший "терорист". Він казав, що заклади можуть підірвати, якщо йому не відправлять 7 мільйонів гривень.