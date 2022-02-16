У Харкові "замінували" усі школи міста: діти продовжили навчатися

Невідомі знову повідомили про замінування у Харкові. Цього разу вирішили "закласти вибухівку" в усіх школах міста.

Цю інформацію підтвердили в департаменті освіти Харкова. За словами керівниці департаменту Ольги Деменко, правоохоронці перевіряють 187 шкіл.

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Діти продовжили навчатися

Ольга Деменко зауважила, що дітей зі шкіл не евакуювали. Працівники спецслужб перевірили території в 3 районах, але опісля учні повернулися на уроки.

З огляду на часті випадки повідомлень про замінування, які не підтверджуються, в департаменті освіти вважають це хуліганством. Відтак вирішили, що 130 тисяч харківських школярів продовжать заняття.

Вибухотехніки працюють

У поліції Харківської області підтвердили, що вибухотехніки працювали по всіх школах. На час перевірки дітей з будівель вивели, а вхід до школи обмежили.

Директорка школи №11 у Харкові Світлана Проценко зауважила, що освітню установу "мінували" 5 разів від листопада 2021 року. Жодне з повідомлень не підтвердилося. На момент евакуації 16 лютого всередині перебувало понад 900 дітей.

Це виклик, на який треба вміти реагувати,

– наголосила Світлана Проценко.

"Замінування" Києва

16 лютого столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування низки об'єктів по місту. Перелік цих місць не розголошують.

Водночас у поліції Києва запевнили, що по кожному пункту працюють вибухотехніки та кінологи. Вони перевіряють наявність вибухівки та небезпечних речовин.

Інструмент гібридної війни

Від початку 2022 року спецслужби України отримали майже річну "норму" повідомлень про замінування. Жоден випадок не підтвердився.

Працівники СБУ заявили, що такі повідомлення є елементом гібридної війни Росії. Більшість дзвінків та електронних листів з такою інформацією надходить з тимчасово окупованих територій та Росії.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

У такий спосіб країна-агресор має на меті посіяти паніку в суспільстві. Через масові замінування низка шкіл у різних містах перейшла на дистанційне навчання, правоохоронці також закликають адміністрації освітніх закладів встановлювати камери відеоспостереження, щоб спростити перевірки.