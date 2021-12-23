У Харкові жінка викликала поліцію, бо після сексу від неї втік коханець

Курйозна інформація надійшла з Харкова. Місцеві телеграм-канали повідомили, що жінка нібито викликала поліцію, бо після близькості від неї втік коханець.

У мережі навіть показали відео, де жінка розповідає про себе та скаржиться на незвичайне побачення. Спілкується при цьому вона начебто з поліцейськими (але це не точно).

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Цікава "скарга" з Харкова: від жінки втік коханець і вона викликала копів

Жінка у відео розповідає, що познайомилася з чоловіком, який купив їй каву, цигарки, і чомусь крем для обличчя. Потім сталася близькість, але – після неї коханець втік.

І все б нічого, але авторці історії раптом спало на думку викликати поліцію. Ймовірно, вона заявила про зґвалтування спершу, але передумала. Адже далі пояснює свій вчинок так:

Не ґвалтував ніхто мене. Це хибний виклик. Фактично оральний секс був, але це добровільно. Викликала поліцію через образу.

"Чоловік купив мені цигарки, каву і крем для обличчя, але втік. А я закохалась. Ну, як зазвичай", – чи то сумно, чи то весело підсумувала жінка.

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