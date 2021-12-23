В сети даже показали видео, где женщина рассказывает о себе и жалуется на необычное свидание. Общается при этом она вроде бы с полицейскими (но это не точно).

Также интересно В Одессе женщина украла яхту и пыталась доплыть до Николаева: видео побега

Интересная "жалоба" из Харькова: от женщины убежал любовник и она вызвала копов

Женщина в видео рассказывает, что познакомилась с мужчиной, купившим ей кофе, сигареты, и почему-то крем для лица. Потом произошла близость, но после нее любовник убежал.

И все бы ничего, но авторше истории вдруг пришло в голову вызвать полицию. Вероятно, она заявила об изнасиловании сперва, но передумала. Ведь дальше объясняет свой поступок так:

Не насиловал меня никто. Это ложный вызов. Практически – оральный секс был, но это добровольно. Вызвала полицию из-за обиды.

"Мужчина купил мне сигареты, кофе и крем для лица, но убежал. А я влюбилась. Ну, как обычно", – то ли грустно, то ли весело подытожила женщина.

Не менее эпическая история из Киева: нардеп Тищенко решил переименовать известное украинское блюдо "котлета по-киевски".