У Харкові знову чутно потужні вибухи

25 лютого 2022 , 11:15
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Джерело:

Суспільне Харків

У місті Харкові 25 лютого знову чутно потужні вибухи. Їх зафіксували приблизно о 11:00.

Одразу у кількох телеграм-каналах з'явилася відповідна інформація. Росія знову атакує Харків.

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Нові вибухи у Харкові

У Харкові повідомляють про нові вибухи. Інформація про них з'явилася у мережі кілька хвилин після 11:00. Наразі інші деталі невідомі.

Ситуація в місті

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Автор: Наталія Пристанська