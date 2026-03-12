Спали на балконі кілька років: у Харкові врятували понад 900 кажанів
- У Харкові в одній з квартир на балконі виявили близько 900 рідкісних рудих вечорниць, яких рятували протягом трьох днів.
- Фахівці контролювали процес порятунку, щоб жодна тварина не постраждала, і перевезли кажанів на реабілітацію, де їм надавали воду та першу допомогу.
В одній з квартир Харкова під обшивкою балкона зимували близько 900 кажанів. Це виявилися рідкісні руді вечорниці, тваринок вже забрали на реабілітацію.
Рукокрилі протягом декількох років поспіль зимували в одному місці. Про це повідомив "Український центр реабілітації рукокрилих".
Як 900 кажанів врятували у Харкові?
Тварини зимували на балконі жінки. Вона чула й знала про них, але не зважала. Лише після того, як рукокрилі почали вилазити назовні, вона одразу повідомила в УЦРР.
Перевезення кажанів на реабілітацію: дивіться відео
Під час операції з порятунку фахівці весь час контролювали процес демонтажу балкону, щоб жодна тварина не постраждала. Згодом усіх кажанів перевезли на реабілітацію.
Під обшивкою ховалася велика колонія рудих вечірниць, тож нам необхідно було якомога швидше їх врятувати. А потім почались дні нон-стоп роботи із рукокрилими,
– заявили фахівці.
Протягом трьох днів рятувальники доглядали за виснаженими тваринами, надавали їм воду та першу допомогу. Врятовано було понад 900 рудих вечірниць.
Більшість вечірниць були в задовільному стані, їх відгодовують і готують до закінчення зимівлі, а завдяки відповідальності власниці квартири вдалося зберегти життя багатьом червонокнижним тваринам.
Цікаві факти про кажанів та що робити, якщо знайшли тварин в оселі
Найбільшими кажанами у світі є кілька видів роду Pteropus. Їхня вага сягає понад кілограм, а розмах крил – 1,7 метра.
Кажани висять униз головою під час сну через те, як відбувалась їхня еволюція – спочатку від планерування, і лише потім до польоту.
З початком сезону міграції кажанів в Україні мешканці можуть зустрічати цих тварин у своїх будинках. Кажани належать до Червоної книги України, тому їхнє збереження є важливим для захисту природи.