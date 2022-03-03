Під бомбардуванням заради інших: комунальники Харкова відновлюють життєдіяльність міста

Комунальники поступово відновлюють життєдіяльність Харкова після жахливої руйнації. Проте вороже бомбардування міста ще не завершилося, тому цим займаються під час звуків вибухів.

Про це 3 березня розповів мер Харкова Ігор Терехов. Своє звернення він записував із такого ж місця, в якому перебувають всі жителі міста кілька діб, із укриття.

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Окупанти цілеспрямовано руйнують інфраструктуру

Мер почав своє звернення з того, що розповів про об'єкти, які обстрілювали окупанти в цей день. Зокрема, в списку було Салтівське депо. Там зруйнували кілька нових автобусів, які купили лише за кілька місяців до цього. Також понищені були й трамваї.

Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру міста Харків. Стріляє в підстанції, щоб зашкодити електропостачанню. Б'є по котельнях, щоб зупинити теплопостачання в місті. Ворог б'є по житлових будинках і вбиває харків'ян,

– сказав Ігор Терехов.

У місті кожної хвилини лунають вибухи та постріли. Проте мер зазначив, що це ніяк не впливає на комунальників, які роблять свою роботу під свист куль.

Вони ризикують власним життям, щоб відновити підведення комунікацій. Щоб у пологовому було тепло, в укритті люди мали воду, а також, щоб жителі могли зарядити телефони та подзвонити рідним.

Звернення мера Харкова до жителів міста: телеграм Ігоря Терехова

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Текст допису з телеграму Ігоря Терехова:

Дорогі харків'яни!

Ворог хоче знищити наше місто, прошу вас бути в укриттях і метро.

Як би не було важко зараз, я впевнений, що ми переможемо! Адже ми разом і ми – харків'яни!