ЛГБТ-активісти під генконсульством Росії просили Богородицю прогнати Путіна

У Харкові активістки ЛГБТ-спільноти влаштували вуличний перформанс під консульством Росії. Вони принесли подарунки для Володимира Путіна від Пекельної Миколаї.

Участь в акції взяли 15 людей. Організаторка перформансу Анна Шаригіна розповіла, що подарунки для очільника Кремля принесли від імені Пекельної Миколаї та її янголів.

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До хороших діток приходить святий Миколай, до поганих – ніхто не приходить, а Пекельна Миколая приходить до справжніх поганців, тож сьогодні ми принесли подарунки для президента сусідньої держави-агресора,

– зауважила Шаригіна.

Під час перформансу активістки співали "Богородице, діво, Путіна прожени".

Шаригіна зауважила, що Пекельну Миколаю придумали як феміністичний вияв Святого Миколая. За словами активістки, було дуже важливо з гумором провести феміністичну та мирну акцію.

Метою акції було показати, що "ми не згодні, не хочемо війни, а також участі Росії в житті Україн".

Акція у Харкові / Суспільне

Які подарунки принесли Путіну

Для очільника Кремля у коробці принесли такі подарунки:

іграшковий мозок;

історію України;

білі капці;

шкарпетки;

конвенцію ООН.

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