ЛГБТ-активісти під генконсульством Росії просили Богородицю прогнати Путіна
Джерело:Суспільне
У Харкові активістки ЛГБТ-спільноти влаштували вуличний перформанс під консульством Росії. Вони принесли подарунки для Володимира Путіна від Пекельної Миколаї.
Участь в акції взяли 15 людей. Організаторка перформансу Анна Шаригіна розповіла, що подарунки для очільника Кремля принесли від імені Пекельної Миколаї та її янголів.
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До хороших діток приходить святий Миколай, до поганих – ніхто не приходить, а Пекельна Миколая приходить до справжніх поганців, тож сьогодні ми принесли подарунки для президента сусідньої держави-агресора,
– зауважила Шаригіна.
Під час перформансу активістки співали "Богородице, діво, Путіна прожени".
Шаригіна зауважила, що Пекельну Миколаю придумали як феміністичний вияв Святого Миколая. За словами активістки, було дуже важливо з гумором провести феміністичну та мирну акцію.
Метою акції було показати, що "ми не згодні, не хочемо війни, а також участі Росії в житті Україн".
Акція у Харкові / Суспільне
Які подарунки принесли Путіну
Для очільника Кремля у коробці принесли такі подарунки:
- іграшковий мозок;
- історію України;
- білі капці;
- шкарпетки;
- конвенцію ООН.
Акція у Чехії
- Навесні 2021 року у Чехії встановили статую Путіна на золотому унітазі. Очільник Кремля "сидить" під посольством Росії.
- Ба більше, активісти залишили на воротах напис "голий вбивця".
- Метою акції було висловити підтримку простим людям в Росії і за кордоном.
- Активісти зауважили, що нинішній режим в Росії грабує її громадян.