Масова бійка із поліцією в Харкові: сімом дебоширам оголосили про підозри
Сімом зловмисникам, які в процесі масової бійки напали на поліціянтів, оголосили про підозри. Інцидент трапився вночі 12 грудня у Харкові.
Зокрема, правопорушникам інкримінують умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.
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Місце, де відпочивали компанії, які влаштували бійку / Фото Харківської обласної прокуратури
Зухвальці можуть надовго опинитися за ґратами
Керівник Київської окружної прокуратури міста Харкова Едуард Новіков розповів, що виклик поліцейським надійшов о 22:30 з вулиці Героїв Праці.
Прибувши туди, правоохоронці спробували вгамувати сімох неадекватів, однак ті не реагували на жодні вимоги і навіть застосували до працівників поліції силу. В результаті п'ятеро із них зазнали тілесних ушкоджень.
Зрештою агресивних дебоширів таки вдалося затримати. Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи. Усім чоловікам загрожує обмеження волі до 5 років або ув'язнення на той самий строк.
Поліціянтів на місці забризкали з перцевих балончиків / Фото Харківської обласної прокуратури
Тепер зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці / Фото Харківської обласної прокуратури
Правоохоронці затримали сімох учасників бійки / Фото Харківської обласної прокуратури
Шерше ля фам
Виявилося, що конфлікт із серйозними наслідками виник через жінок. У бійці брали участь чоловіки віком 19 – 50 років.
Усе почалося з того, що дві жінки із двох різних компаній, які відпочивали на березі річки, почали сваритися між собою. За них вирішили заступитися чоловіки, і зрештою все переросло у масове побоїще, до якого долучилося понад десяток людей.
П'ятьох поліціянтів, які намагалися втихомирити правопорушників, забризкали із перцевих балончиків. Вони отримали хімічні опіки очей.