Було 3 хвилі ударів: деталі та наслідки масованого обстрілу Харкова

Харків з ночі 16 березня пережив три хвилі атак ворога. Під ударами перебували одразу декілька районів міста.

Подробиці масованого обстрілу міста розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, пояснивши, куди саме намагалися поцілити росіяни. Нагадаємо, що 15 березня окупанти на Харківщині вдарили FPV-дроном по "швидкій", внаслідок атаки загинули двоє медиків.

Навіщо росіяни здійснюють подвійні удари в одне місце?

Перша атака на Харків відбулась вночі, близько 3:00. Під ударом перебували Київський район. І за 5 – 7 хвилин після першого удару пролунав другий. Так само під час ранкової атаки після першого удару о 9:00 за 7 – 10 хвилин відбувся наступний.

Зрозуміло, для чого ворог робить повторні атаки – щоб наші екстрені служби, правоохоронці, рятувальники, волонтери дісталися місця влучання і потрапили під наступний удар. На щастя, цього разу обійшлося без серйозно постраждалих людей. Принаймні під час двох хвиль атак – нічної і ранкової,

– зазначила кореспондентка.

Вранці росіяни випустили два безпілотники по Шевченківському районі, внаслідок влучання є пошкодження дорожнього полотна. Також зазнала руйнації житлова новобудова, у якій розбито приблизно 70 вікон. На місці вже відновлюють енергетику.

Постраждала одна людина – зазнала гострої реакції на стрес. Другий удар був здійснений прицільно по дорозі, де в цей час проїжджали автомобілі, громадський транспорт. На щастя, дивом ніхто не серйозно постраждав,

– пояснив директор Департаменту НС Харківської міськради Богдан Гладких.

Невдовзі після другої хвилі атаки сталася третя. Кілька безпілотників кружляло над містом у Немишлянському районі. Саме там було завдано удару по цивільному підприємству. За попередньою інформацією, постраждало троє людей. Також під ударами були складські приміщення підприємства, паркан.

Як повідомив міський голова, під час трьох хвиль були спроби росіян вдарити по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури.

До слова. У Харкові 15 березня повідомлялося про збільшення інтервалів між курсуванням потягів у метрополітені. Це відбувається через дефіцит електроенергії у місті.

Росія продовжує намагатися завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що призводить до чергових пошкоджень. Водночас енергетики докладають усіх зусиль, щоб максимально швидко відновити енергетичні об'єкти.

