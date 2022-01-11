Метро в Харкові затопило: через прорив труби стався транспортний колапс

Частину Холодногірсько-Заводської лінії метро в Харкові затопило. Усе – через порив водогону в Шевченківському районі міста.

За інформацією очевидців, з самого ранку пасажири не могли скористатися метро повноцінно. Вагони курсували лише від вулиці Індустріальної до проспекту Гагаріна й назад.

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Затопило метро

Як повідомили у Харківській облдержадміністрації, причиною транспортного колапсу в метро стався порив водогону. Прорвало трубу на вулиці Клочківській, 23.

Вода дуже швидко потрапила через вентиляційні шахти в тунель метрополітену. Найбільше постраждала територія між станціями "Майдан Конституції" та "Центральний ринок".



Харківський метрополітен затопило / Фото з телеграму "Труха"

У зв'язку з цим, рух поїздів до згаданих станцій тимчасово призупинили. Майже 2 години тривали ремонтні роботи на трубопроводі. Станом на 7 ранку рух поїздів відновили.

Колапс у підземці

Харків'ян дуже обурила ранкова ситуація, адже про порив водогону їх ніхто не попередив. Відтак у метро утворилася шалена тиснява, а щоб дістатися на роботу, довелося брати таксі.

О 7 годині поїзди таки відновили рух. У вагонах також утворилася шалена тиснява.

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Смерть у метро

Нещодавно у підземці Харкова стався трагічний випадок. Одному з пасажирів раптово стало погано.



У харківському метро раптово помер пасажир / Фото з телеграму "ХХ"

Чоловіка вивели з вагона на найближчій станції та намагалися допомогти до приїзду медиків. Однак врятувати його не вдалося – пасажир помер.