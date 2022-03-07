Ми вистояли і ми стоятимемо, – Терехов про нагороду від Зеленського

Володимир Зеленський нагородив Ігоря Терехова орденом "За мужність", а Харків визнав "Містом-Героєм". Мер відреагував на нагороду.

Це – спільна перемога кожного жителя Харкова. Про це Терехов сказав у своєму відеозверненні.

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Стоятимемо до перемоги, – Терехов

За його словами, нагорода – це заслуга кожного харків'янина, волонтерів, військових, медиків, лікарів та комунальників.

Ми вистояли. Ми стоятимемо. Ми стоятимемо до перемоги,

– наголосив Терехов.

Він зауважив, дуже радий, що гідно оцінили подвиг усіх харків'ян. "На нас дивиться вся Україна. На нас дивиться весь світ. Ми ніколи не здамося, ми будемо разом, ми переможемо. Ми – харків'яни!", – додав він.

Терехов відреагував на нагороду від Зеленського: дивіться відео



Нагадаємо, що "містами-героями" також стали Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель та Волноваха. Президент України впевнений, що зламати опір наших міст окупантам не вдасться.​

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