Українські міста, в які вдалося зайти окупантам, чинять ворогу просто фантастичний спротив та зупиняють його танки голими руками. Декілька міст проявили неймовірний героїзм, якому аплодує вся країна.

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Нагородження мерів

Президент України Володимир Зеленський нагородив мерів міст, які проявили фантастичний спротив російським окупантам та встояли перед його шаленими обстрілами.

Орден "За мужність" отримають Ігор Терехов (Харків), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Владислав Атрошенко (Чернігів), Олександр Лисенко (Суми), Ігор Колихаєв (Херсон), Іван Федоров (Мелітополь), Володимир Коваленко (Нова Каховка).

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