У місті є запас продуктів, – Терехов розповів про ситуацію в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті зараз є достатній запас їжі. Проте він планує невдовзі звернутися до підприємців, щоб уникнути дефіциту.

Очільник міста про це розповів в ефірі телеканалу "1+1". Він зауважив, що лише деякі магазини та аптеки Харкова закрилися.

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Роблять все, що необхідно

Ігор Терехов підтвердив, що в місті був певний ажіотаж на продукти й були черги. Проте одразу додав, що це зумовлено лише тривогою та бажанням зробити покупки про запас.

У місті є певний запас продуктів. Тому, дай Боже, нормально переживемо цю ніч, і з завтрашнього ранку я звертатимуся до наших підприємців, до хлібопекарів. Робитимемо все, що необхідно,

– сказав мер Харкова.

Зранку в місті ситуація також була контрольована. Варто згадати, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів за кількома напрямками. Зокрема, під Харковом ЗСУ повністю розгромила колону ворога.

Збройні сили України продовжують без вагань захищати свою землю. Тому ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.