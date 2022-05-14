Надавали команди обстрілювати Харківщину: 2 російським командирам повідомили про підозру

Двоє російських командирів армії звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Їм заочно повідомили про підозру, але їхні підопічні перебувають у полоні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі 14 травня.

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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 "Град" збройних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", – написали у прокуратурі.

Руйнували інфраструктуру та домівки

За інформацією досудового розслідування, двоє командирів 24 лютого 2022 року наказали з артилерії, що на території Бєлгородської області, обстрілювати Харківщини. Підлеглі виконали злочинні доручення.

Рашисти зруйнували об'єкти критичної інфраструктури та помешкання людей у селищі міського типу Козача Лопань Харківського району. Крім цього, знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради.

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Перший публічний суд

Наразі обласна прокуратура встановлює всіх російських загарбників, що винні у воєнних злочинах проти України. Їх планують притягнути до відповідальності.

У прокуратурі заявили, що двох російських військових, які виконували незаконні вказівки підозрюваних, Збройні Сили України взяли в полон. Обвинувальний акт проти них вже відправили до суду.

Це є одним із перших випадків публічного суду в Україні над російськими військовослужбовцями,

– наголосили у прокуратурі.

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Суд над ще одним рашистом

Російський військовий, який вбив мирного українця на Сумщині, постане перед судом. Про це розповіла міністерка Ірина Верещук. Вбивцею є 21-річний Вадим Шишимарін, що належав до складу 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області.

Рашист вбив 62-річного чоловіка з селища міського типу Чупахівка, коли той йшов з велосипедом по узбіччю та розмовляв телефоном. Аргументував свої дії тим, що боявся – українець попередить інших, що прийшли росіяни. Місцевий загинув одразу. Він перебував за кілька десятків метрів від свого дому.