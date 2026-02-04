Комунальники зробили неможливе: як харків'яни виживають в морози після атаки ворога

Росіяни 3 лютого завдали по Харкову потужного удару, внаслідок якого були уражені об'єкти енергетики. Через це у місті виникла надзвичайна ситуація місцевого рівня. При цьому комунальні служби Харкова оперативно відреагували та запобігли більшим наслідкам.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як Харків оговтується після страшної атаки ворога. Також у місті працюють Пункти незламності, в яких харків'яни можуть зігрітися та отримати гарячу їжу.

До теми Другу ніч поспіль Росія б'є по Харкову касетними снарядами: які наслідки страшних ударів

Як у Харкові можуть частково відновити теплопостачання?

Росіяни завдали 3 лютого масованого удару по Харкову, зокрема, по ТЕЦ, об'єктах енергетики саме тоді, коли у місті стояли сильні морози. Внаслідок атаки комунальним службам довелося злити теплоносії у системах 820 будинків, щоб не допустити пошкодження труб.

Комунальники діяли оперативно, попри низьку температуру. Ба більше, вони працювали під час повітряних тривог, ризикуючи власним життям. Тепловики, слюсарі, інші комунальники працювали в авральному режимі, зливаючи воду з труб, щоб не допустити колапсу та врятувати житлову інфраструктуру.

За словами голови адміністрації Холодногірського району Аліни Тітової, роботи зі злиття системи було розпочато о 2:30 ночі. І вже до 7 ранку зі всіх систем була злита вода.

Комунальники впоралися якнайкраще з цією роботою. Завдяки своєчасному проведенню злиття системи, вона не пошкодилась. І тепер, якщо матимемо можливість надати теплоносій, то це буде просто планова робота, тому що нам вдалося уникнути аварійних ситуацій,

– пояснила Тітова.

Водночас повернення тепла у будинки, які живилися від сильно ушкоджених енергетичних об'єктів, – питання тривалого часу. Прогнозувати, коли у цих оселях знову буде тепло, зараз неможливо.

До слова. Після атаки 3 лютого понад 800 будинків були відключені від опалення, але у 300 багатоповерхівках вдалося зберегти тепло. Адже вони вже були заживлені не від великих ТЕЦ, що постраждали, а від малих енергетичних островів.

Імовірно багатоповерхівки будуть підключені до дрібніших об'єктів живлення, які за попередні роки були збудовані в Харкові. Йдеться про енергетичні острови, про які багато говорить міська та обласна влада.

Як у Харкові працюють Пункти незламності?

Харків'яни, які не мають в домівках тепла та світла, можуть зігрітися у Пунктах незламності. Один з них розташований у ліцеї у Шевченківському районі Харкова і діє з початку повномасштабного вторгнення.

Цей пункт відрізняється від інших, адже має справжню дерев'яну піч, яка працює майже цілодобово. Також тут є пункт видачі гарячої їжі, яких в Харкові доволі багато і їх продовжують відкривати. Люди можуть прийти сюди зі своїм посудом, забрати (це обов'язкова умова) їжу додому, щоб поїсти самому та нагодувати сім'ю, сусідів.

Читайте також У Харкові – надзвичайна ситуація місцевого рівня, – Терехов

Директорка ліцею з пунктом незламності Ольга Білих розповіла, що сюди можна прийти погрітися, випити чаю, адже на печі завжди є гаряча кип'ячена вода. Також є запас води.

У нас є місця для зарядки телефонів, для роботи з різноманітними гаджетами, з комп'ютером. В приміщенні є ліжка, на яких можна відпочити, якщо людина дуже погано себе почуває. Маємо куточок буккросингу, де можна почитати книжку, обмінятися ними – принести свою та взяти почитати нашу. Приміщення обладнане туалетами, рукомийники, бойлерами, які працюють за наявності води. Всім цим можна скористатися,

– розповіла Ольга Білих.

Пункти незламності працюють у багатьох районах Харкова, знайти їхні адреси, а також розташування укриттів, можна через застосунок "Дія".

Які наслідки обстрілів ворогом Харківщини?