Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що спалахнула дуже велика пожежа. На місці влучання працюють екстрені служби.

"Пожежа була дуже великою. До речі, її і досі продовжують ліквідовувати. Її змогли обмежити тією площею, на якій вона розрослася. На жаль, від п'ятого до другого поверху в одному під'їзді дуже сильно погоріли квартири", – сказала вона.

Які наслідки удару?

Анна Черненко зазначила, що вісім житлових будинків, які розташовані поруч, також були пошкоджені. У цієї п'ятиповерхівки дуже сильно побитий дах, вибиті вікна.

Мешканець розбитого ударом будинку Володимир Мельник розповів, що влучання сталося у сусідньому під’їзді. Він рятував дружину. Адже пожежа була дуже велика – площею 270 квадратних метрів. Вогонь охопив п'ятиповерхівку.

Начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що для атаки ворог використав БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок атаки утворилась пожежа між другим та п'ятим поверхами. У квартирах були заблоковані троє осіб. Наразі їх деблокували співробітники ДСНС.

На початку була інформація, що на одному з поверхів може перебувати сім'я з дітками. На щастя, ці дані не підтвердилися. Наші правоохоронці, співробітники ДСНС максимально обстежили всі квартири. Паралельно обхід всіх квартир тривав з гасінням пожежі. Це дуже небезпечна робота. У Харкові зараз мінус 25. Це ускладнює гасіння, подачу води на місце пожежі,

– розповіла Черненко.

Цей удар стався на тлі того, що в Харкові три райони залишилися без тепла через нічну атаку. Росія завдавала ударів "Іскандерами", "Торнадо-С" з касетними боєприпасами.

Росія атакувала Харків: що відомо?