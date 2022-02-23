Не буде глобальних обмежень, – Терехов про надзвичайний стан на Харківщині
Джерело:міськрада Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до жителів міста після запровадження надзвичайного стану в області. Він закликав зберігати спокій, бо "глобальних обмежень для людей не буде".
Він про це заявив під час спілкування з журналістами 23 лютого. Мер акцентував на тому, що зараз місто продовжує жити у звичайному ритмі.
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"Лише запобіжний захід"
Терехов підкреслив, що такі дії місцевої влади ж лише запобіжним заходом, щоб у Харкові все було спокійно. Через це він закликав не переживати через це.
Нині місто живе у звичайному ритмі: працюють підприємства та комунальні служби, школи, дитсадки та лікарні, транспорт. Я дуже хочу, щоб у ситуації, що склалася, ми всі об'єдналися,
– сказав мер Харкова.
Також додав, що це потрібно для збереження території України. Щодо ЗМІ, то Терехов закликав зважено подавати всю інформацію.
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Що відомо про надзвичайний стан на Харківщині
Детальніше про це на пресконференції 23 лютого розповів голова ОДА Олег Синєгубов. За його словами, в області посилять контроль на в'їздах. Також може значно збільшитися кількість патрулів.
Передусім буде посилене патрулювання біля об’єктів критичної інфраструктури. А додаткові блокпости розгортатимуть в разі потреби.
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Головне про можливість введення надзвичайного стану в Україні
- В Україні почали вводити низку обмежень, які зумовлені посиленням агресії Росії.
- Зокрема, можуть запровадити комендантську годину та надзвичайний стан. Про це прохання РНБО повідомив Олексій Данілов.
- Надзвичайний стан хочуть запровадити по всій території України. Проте це не поширюється на Донецьку та Луганську області. Зокрема, тепер можуть частіше перевіряти документи, обмежувати рух транспорту. Також можливе вилучення зброї.
- Проте це в жодному разі не буде порушувати права та свободи людини. Також українські правоохоронці продовжать діяти лише в рамках чинного законодавства.
- Після введення комендантської години людям можуть заборонити перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у певний час.
- Якщо особа перебуватиме у непризначений час на вулиці, її мають право затримати, перевірити документи й дізнатися причину порушення правил.
- За їхні виконанням слідкуватимуть військовослужбовці або співробітники поліції
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