Він про це заявив під час спілкування з журналістами 23 лютого. Мер акцентував на тому, що зараз місто продовжує жити у звичайному ритмі.

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"Лише запобіжний захід"

Терехов підкреслив, що такі дії місцевої влади ж лише запобіжним заходом, щоб у Харкові все було спокійно. Через це він закликав не переживати через це.

Нині місто живе у звичайному ритмі: працюють підприємства та комунальні служби, школи, дитсадки та лікарні, транспорт. Я дуже хочу, щоб у ситуації, що склалася, ми всі об'єдналися,

– сказав мер Харкова.

Також додав, що це потрібно для збереження території України. Щодо ЗМІ, то Терехов закликав зважено подавати всю інформацію.

Промова Ігоря Терехова 23 лютого: дивіться відео

Що відомо про надзвичайний стан на Харківщині

Детальніше про це на пресконференції 23 лютого розповів голова ОДА Олег Синєгубов. За його словами, в області посилять контроль на в'їздах. Також може значно збільшитися кількість патрулів.

Передусім буде посилене патрулювання біля об’єктів критичної інфраструктури. А додаткові блокпости розгортатимуть в разі потреби.

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Головне про можливість введення надзвичайного стану в Україні

В Україні почали вводити низку обмежень, які зумовлені посиленням агресії Росії.

Зокрема, можуть запровадити комендантську годину та надзвичайний стан. Про це прохання РНБО повідомив Олексій Данілов.

Надзвичайний стан хочуть запровадити по всій території України. Проте це не поширюється на Донецьку та Луганську області. Зокрема, тепер можуть частіше перевіряти документи, обмежувати рух транспорту. Також можливе вилучення зброї.

Проте це в жодному разі не буде порушувати права та свободи людини. Також українські правоохоронці продовжать діяти лише в рамках чинного законодавства.

Після введення комендантської години людям можуть заборонити перебувати на вулицях без спеціальних перепусток у певний час.

Якщо особа перебуватиме у непризначений час на вулиці, її мають право затримати, перевірити документи й дізнатися причину порушення правил.

За їхні виконанням слідкуватимуть військовослужбовці або співробітники поліції

РНБО просить Раду ввести НС по всій Україні: дивіться відео