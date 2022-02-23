Он об этом заявил во время общения с журналистами 23 февраля. Мэр акцентировал на том, что сейчас город продолжает жить в обычном ритме.

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"Лишь мера"

Терехов подчеркнул, что такие действия местных властей являются лишь мерой пресечения, чтобы в Харькове все было спокойно. Он призвал не переживать из-за этого.

Сейчас город живет в обычном ритме: работают предприятия и коммунальные службы, школы, детсады и больницы, транспорт. Я очень хочу, чтобы в сложившейся ситуации мы все объединились,

– сказал мэр Харькова.

Также добавил, что это нужно для сохранения территории Украины. Что касается СМИ, то Терехов призвал взвешенно подавать всю информацию.

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Что известно о чрезвычайном положении на Харьковщине

Подробнее об этом на пресс-конференции 23 февраля рассказал председатель ОГА Олег Синегубов. По его словам, в области усилят контроль на въездах. Также может значительно увеличиться количество патрулей.

Прежде всего будет усилено патрулирование возле объектов критической инфраструктуры. А дополнительные блокпосты будут разворачивать в случае необходимости.

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Полная запись пресс-конференции, где об этом говорили: смотрите видео

Главное о возможности введения чрезвычайного положения в Украине

В Украине начали вводить ряд ограничений, которые обусловлены усилением агрессии России.

В частности, могут ввести комендантский час и чрезвычайное положение. Об этой просьбе СНБО сообщил Алексей Данилов.

Чрезвычайное положение хотят ввести по всей территории Украины. Однако это не распространяется на Донецкую и Луганскую области. В частности, теперь могут чаще проверять документы, ограничивать движение транспорта. Также возможно изъятие оружия.

Однако это ни в коем случае не будет нарушать права и свободы человека. Также украинские правоохранители продолжат действовать только в рамках действующего законодательства.

После введения комендантского часа людям могут запретить находиться на улицах без специальных пропусков в определенное время.

Если лицо будет находиться в неназначенное время на улице, его имеют право задержать, проверить документы и узнать причину нарушения правил.

За их выполнением будут следить военнослужащие или сотрудники полиции

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