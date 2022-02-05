"Не віддамо місто окупантам": у Харкові відбувся патріотичний "Марш Єдності"
У центрі Харкова 5 січня пройшов "Марш Єдності". Таким способом жителі вирішили показати, що не віддадуть місто російським окупантам.
На марш вийшло близько тисячі харків'ян
Учасники акції почали збиратися на майдані Конституції близько 13:30. Через 50 хвилин вони вирушили містом з прапорами.
До теми Заборона "Маршу єдності" в Харкові: два позови від міськради надійшли в суд
За даними Суспільного, за порядком на акції стежили правоохоронці та 80 добровольці з активістів. "Щоб не було ніяких конфліктів, ми будемо співпрацювати з поліцією. Все буде добре", – наголосив співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев.
Дивіться відео з маршу у Харкові:
Активісти несли у руках плакати "Стоп російській агресії". Попереду колони – великий банер "Харків – це Україна". Окрім блакитно-жовтих прапорів, на акції були помітні й червоно-чорні.
Крім того, активісти несли великий прапор України, який простягнувся майже на всю колону.
Учасники акції вигукували:
- "Путін х*йло";
- "Одна єдина соборна Україна";
- "Слава, слава!";
- "Слава Україні! Героям слава".
На фоні у той час лунали патріотичні пісні.
У Харкові відбувся "Марш Єдності" / Фото телеграм-каналів "Ху*вый Харьков", "Харьков LIVE"
Міська влада не дала дозволу на проведення маршу
Місцева влада "рекомендувала" організаторам не проводити "Марш Єдності". Причиною такого рішення чиновники назвали високу загрозу терактів і провокацій, а також погану епідемічну ситуацію.
Згодом мерія навіть звернулася до суду. У позові мовилося про те, що в місті перебувають керівники терористичних організацій зі Сходу України, які можуть використати масовий захід для дестабілізації ситуації.Зверніть увагу! Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам заявив, що Росія може спробувати окупувати Харків під приводом "захисту російськомовних". Саме це стане початком повномасштабної війни.
Це може вас зацікавити – у Харкові відреагували на загрозу захоплення міста Росією: відео