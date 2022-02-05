"Не віддамо місто окупантам": у Харкові відбувся патріотичний "Марш Єдності"

У центрі Харкова 5 січня пройшов "Марш Єдності". Таким способом жителі вирішили показати, що не віддадуть місто російським окупантам.

На марш вийшло близько тисячі харків'ян

Учасники акції почали збиратися на майдані Конституції близько 13:30. Через 50 хвилин вони вирушили містом з прапорами.

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За даними Суспільного, за порядком на акції стежили правоохоронці та 80 добровольці з активістів. "Щоб не було ніяких конфліктів, ми будемо співпрацювати з поліцією. Все буде добре", – наголосив співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев.

Дивіться відео з маршу у Харкові:

Активісти несли у руках плакати "Стоп російській агресії". Попереду колони – великий банер "Харків – це Україна". Окрім блакитно-жовтих прапорів, на акції були помітні й червоно-чорні.

Крім того, активісти несли великий прапор України, який простягнувся майже на всю колону.

Учасники акції вигукували:

"Путін х*йло";

"Одна єдина соборна Україна";

"Слава, слава!";

"Слава Україні! Героям слава".

На фоні у той час лунали патріотичні пісні.

У Харкові відбувся "Марш Єдності" / Фото телеграм-каналів "Ху*вый Харьков", "Харьков LIVE"

Міська влада не дала дозволу на проведення маршу

Місцева влада "рекомендувала" організаторам не проводити "Марш Єдності". Причиною такого рішення чиновники назвали високу загрозу терактів і провокацій, а також погану епідемічну ситуацію.

Згодом мерія навіть звернулася до суду. У позові мовилося про те, що в місті перебувають керівники терористичних організацій зі Сходу України, які можуть використати масовий захід для дестабілізації ситуації.

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