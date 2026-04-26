Не працює навіть метро: Харків та область залишилися без світла через негоду

26 квітня сильний буревій прокотився областями України. Негода дісталася й Харківщини.

О другій половині дня Харків та область накрили грози з градом. Пориви вітру сягають 25 метрів за секунду.

Що негода наробила на Харківщині?

Через негоду значна частина Харківської області залишилася без світла. Так, близько 16:00 в Ізюмській МВА повідомили, що Ізюм знеструмлений через вимкнення високовольтної лінії за межами громади.

Без електропостачання залишилася й Балаклія.

На даний час без напруги залишається майже вся Балаклійська громада. Про відновлення електропостачання буде повідомлено,

– йдеться у повідомленні МВА.

Також про відключення електроенергії у різних районах Харкова розповідають кореспонденти Суспільного. У міськраді підтвердили, що у населеному пункті зникло світло.

У Харкові навіть зупинилося метро.

З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!,

– заявили у пресслужбі метрополітену.

Не курсує у Харкові й пасажирський електротранспорт у зв'язку з перебоями в електропостачанні, уточнили у міськраді.

Близько 16:30 з'явилися повідомлення, що світло почали повертати у Харків, Балаклію та Ізюм.

Зверніть увагу! Через відсутність напруги внаслідок погодних умов на Харківщині затримуються електрички до Ізюма та Лозової, і з Савинців, повідомили в "Укрзалізниці".

Якими ще областями прокотився буревій?

У ДСНС розповіли, що ліквідовують наслідки негоди у 13 областях. Зокрема, це Чернівецька, Закарпатська, Львівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Київська, Одеська області тощо.

У Черкасах загинула людина – дерево впало на квадроцикл під час руху.

Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева.

У Полтаві дерево травмувало дитину.

Знеструмлено 1121 населений пункт.