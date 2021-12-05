Облаяв і плюнув у лице: в Харкові блогер спровокував конфлікт з патрульним

У Харкові дніпровський блогер влаштував конфлікт із патрульним поліцейським, який його зупинив на дорозі. Чоловік спершу облаяв, а згодом і дозволив собі плюнути в обличчя правоохоронцю.

Ймовірно, таким чином він хотів спровокувати працівника поліції на застосування сили, щоб зафільмувати це. Відеозапис інциденту невдовзі оприлюднили у соціальних мережах.

Читайте також Маршрутник "поневолив" поліцейського в Харкові: облаяв і закрив у салоні

На ролику видно, як патрульний спілкується з блогером, який знімає його на камеру мобільного телефону та світить ліхтарем в обличчя.

Правоохоронець кілька разів намагався закрити рукою джерело світла.

Одна з таких спроб закінчилася тим, що чоловік плюнув копові в обличчя.

Що далі? Ти можеш щось зробити? Я тобі в е****о плюнув. У свиню плюнув. Я тобі казав: зачепиш мене – плюну,

– лаявся блогер.

За всім цим із боку спостерігали інші блогери, які теж знімали все на камери мобільних телефонів.

Реакція мережі на інцидент

Наразі невідомо внаслідок чого між поліцейським та блогером стався конфлікт і чим він закінчився.

Користувачі у соціальних мережах обурилися поведінкою дніпровського блогера:

"Навіщо плювати в обличчя? Ти порушив його моральні цінності".

"Хіба чоловік із камерою вчинив по-людськи, плюнув у поліцейського? Найкошмарніше, що на таких блогерів підписані наші діти".

"Нормальні люди після цього відпишуться".

Текст публікації телеграм-каналу "Труха Днепр":

Верблюди серед нас: блохер Vitos Dnepr плюнув в обличчя харківському патрульному.

Дніпровський блогер світив ліхтарем в особу правоохоронцю, який зупинив машину з ним та його друзями. Начебто за правопорушення.

Під час розгляду поліцейський почав тягтися до блогера, щоб прибрати світло, після чого блогер у нього плюнув.

Потім між ними ще була довго словесна суперечка, але того, що плював, так ніхто і не затримав. Друзі блогера стояли поряд і ловили хаха з копа.

Уявляємо, якби він таке зробив у США.