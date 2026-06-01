Росія двічі за добу атакувала Харків: куди били і які наслідки

Упродовж 1 червня Харків пережив вже дві хвилі атак російських дронів. Ворог хаотично обстрілює місто.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що перша хвиля атаки безпілотників тривала до 3 ночі. Росіяни били по різних районах міста здебільшого "Шахедами". Вже ввечері були повідомлення про безпілотник на околицях міста. Згодом моніторингові канали повідомили, що все "чисто".

Що відомо про обстріл Харкова сьогодні?

За словами Черненко, внаслідок нічного обстрілу найбільше постраждав Основ'янський район. Ворог вдарив по гаражах, внаслідок чого були пошкоджені автівки. Уламки безпілотників уразили близько двох десятків будинків. Також відомо про двох поранених внаслідок обстрілу.

Безпілотник влучив у гаражі, які перебувають поблизу житлових багатоповерхових будинків. 2 гаражі повністю зруйновані, ще 5 – пошкоджені. Суттєво пошкоджений 5-поверховий будинок, який розташований поруч. Також виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували,

– розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час нічної атаки росіяни запустили 14 "Шахедів" по місту. Також зафіксували удар безпілотником "Молнія".

Ситуація на Харківщині: останні новини

Також 1 червня російські окупанти вдарили ракетою по місту Мерефа у Харківській області. На щастя, інформації про постраждалих немає. Фахівці обстежували територію та встановлювали всі обставини атаки.

25 травня ворог атакував ракетою по Дергачах на Харківщині. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Внаслідок атаки загинули 68-річний та 25-річний чоловіки. Загалом відомо про 22 постраждалих.