Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что первая волна атаки беспилотников продолжалась до 3 ночи. Россияне били по разным районам города в основном "Шахедами". Уже вечером были сообщения о беспилотнике на окраинах города. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что все "чисто".

Что известно об обстреле Харькова сегодня?

По словам Черненко, в результате ночного обстрела больше всего пострадал Основянский район. Враг ударил по гаражам, в результате чего были повреждены машины. Обломки беспилотников поразили около двух десятков домов. Также известно о двух раненых в результате обстрела.

Беспилотник попал в гаражи, которые находятся вблизи жилых многоэтажных домов. 2 гаража полностью разрушены, еще 5 – повреждены. Существенно поврежден 5-этажный дом, который расположен рядом. Также возник пожар на площади 20 квадратных метров, который оперативно ликвидировали,

– рассказал представитель ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время ночной атаки россияне запустили 14 "Шахедов" по городу. Также зафиксировали удар беспилотником "Молния".

Также 1 июня российские оккупанты ударили ракетой по городу Мерефа в Харьковской области. К счастью, информации о пострадавших нет. Специалисты обследовали территорию и устанавливали все обстоятельства атаки.

25 мая враг атаковал ракетой по Дергачах на Харьковщине. Под ударом оказалось гражданское предприятие. В результате атаки погибли 68-летний и 25-летний мужчины. Всего известно о 22 пострадавших.