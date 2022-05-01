Окупанти з артилерії обстріляли авто на Харківщині: загинула жінка

Російські артилеристи обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду у Харківській області. Під атаку потрапив автомобіль, де перебували 3 людини.

Про це 1 травня розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Наразі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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"За даними слідства, 1 травня 2022 року приблизно об 11:30 військовослужбовці Росії здійснили артилерійський обстріл Богодухівської ОТГ", – розповіли у прокуратурі.

Інших поранили

Окупанти внаслідок обстрілу пошкодили транспортний засіб, де були 3 людей – 2 жінки та чоловік. Одна з жінок загинула на місці. Інші люди отримали поранення.



Місце воєнного злочину росіян / Фото Харківської обласної прокуратури\

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