Окупанти з артилерії обстріляли авто на Харківщині: загинула жінка
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Російські артилеристи обстріляли Богодухівську об'єднану територіальну громаду у Харківській області. Під атаку потрапив автомобіль, де перебували 3 людини.
Про це 1 травня розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Наразі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
До теми Окупанти обстрілюють Харківщину: є загиблі й горить школа, яка пережила дві світові війни
"За даними слідства, 1 травня 2022 року приблизно об 11:30 військовослужбовці Росії здійснили артилерійський обстріл Богодухівської ОТГ", – розповіли у прокуратурі.
Інших поранили
Окупанти внаслідок обстрілу пошкодили транспортний засіб, де були 3 людей – 2 жінки та чоловік. Одна з жінок загинула на місці. Інші люди отримали поранення.
Місце воєнного злочину росіян / Фото Харківської обласної прокуратури\
Зверніть увагу – що відбувається на фронті: дивіться відео
Ситуація на Харківщині 1 травня
- Росіяни безперервно атакують села Харківської області. Зокрема, голова Золочівської громади Віктор Коваленко заявив, що окупанти почали обстрілювати прикордонні села о 4 ранку й роблять це увесь день. Є загиблі та постраждалі.
- Кореспондентка 24 каналу розповіла про наслідки обстрілів у Харкові. Вона зазначила, що пожежі є по всьому місту. Масштабні займання намагаються ліквідувати на виробництвах у Немишлянському районі.
- Журналістка наголосила, що Департамент цивільного захисту попросив мешканців північних і східних районів Харкова протягом 1 травня бути в укриттях.
- Окупанти намагаються здійснити наступ у напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове. Вони додатково зосередили 300 одиниць техніки та приблизно тисячу військових. Переважно мовиться про мобілізованих із тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.
- Містяни у Харкові змушені через обстріли жити без води та газу. Вони просто неба готують їжу та бігають під обстрілами, щоб навідати рідних.
- Найбільше від обстрілів у Харкові постраждала Північна Салтівка. Проте деякі люди не евакуюються. Пояснюють, що їм немає куди їхати.
- Харківські рятувальники з 30 квітня по 1 травня 19 разів виїжджали на пожежі. Зазначили, що 15 пожеж виникли через обстріли.