Окупанти намагаються закріпитися біля Балаклії та Лозової

На Слобожанському напрямку угруповання шостої армії західного військового округу Росії продовжує частково блокувати Харків. Загарбники активно застосовують артилерію та авіацію.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал. Він зазначив, що окупанти прагнуть утримати захоплені землі.

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"Поблизу Балаклії й Лозової противник закріплюється на місцевості й здійснює фортифікаційне обладнання своїх позицій", – сказав Мотузяник.

Речник Міноборони про Слобожанський напрямок: дивіться відео

Хочуть захопити залізницю

За словами речника, поблизу Ізюма та Барвінкового підрозділи російських військ зі складу першої танкової армії, 20-ї армії західного військового округу, 35-ї армії та 68-го армійського корпусу східного військового округу проводять наступ. Окупанти хочуть взяти під контроль залізничне сполучення.

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