Окупанти вдарили "Ураганами" та "Смерчами" по Золочеву під Харковом: постраждали люди

Російські вбивці 29 травня обстріляли Золочів, що за 30 кілометрів від Харкова. Під обстріл потрапили люди, які перебували на вулиці.

Про це розповів очільник місцевої громади Віктор Коваленко. За його словами, атака по селищу ракетами систем "Ураган" та "Смерч" трапилася приблизно о 14:00.

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У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Росіяни вкотре обстріляли Золочів / Фото Віктора Коваленка

Деталі обстрілу

Уламки снарядів поранили 50-річного чоловіка та 62-річну жінку. Під час обстрілу вони були на вулиці.

Коваленко зазначив, що снаряди падали серед приватних будинків. Один зі снарядів пробив дах, потрапив до кухні, але не розірвався. Загалом під час обстрілу окупанти пошкодили 4 приватні помешкання.



Окупанти пошкодили 4 оселі / Фото Віктора Коваленка

Попередні обстріли на Харківщині

Окупанти вбили 27 травня 65-річну жінку у селищі Слатине. Ще одна людина отримала поранення. Також росіяни обстріляли місто Балаклія. Там є поранена людина.

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Не наступають, але намагаються завадити захисникам

У Генштабі Збройних сил повідомили, що загарбники не наступають на Харківському напрямку, але вони за останні 2 дні обстріляли такі цивільні райони біля Тернової, Прудянки, Руських Тишок, Кутузівки, Варварівки, Петрівки, Михайлівки, Коробочкиного. Крім цього, росіяни проводять дистанційне мінування територій на ймовірних напрямках дій Сил оборони.

Настрої окупантів

Служба безпеки України повідомила, що окупанти на Харківщині масово бунтують і не хочуть йти в наступ. Про це свідчить перехоплена розмова загарбників.

Росіяни говорять, що бунти ставалися не один раз. Покаранням було те, що "бунтівників посадили в підвал". Проте це не допомогло.

В СБУ наголосили, що якщо росіян таки змусили йти в наступ, то найкращим їхнім рішенням буде зберегти життя та здатися в полон.

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