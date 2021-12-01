Під Харковом на пішохідному переході збили 2 людей: є жертва

Під Харковом біля села Водяне ввечері 1 грудня трапилася смертельна ДТП. За попередніми даними, легковик наїхав на чоловіка та жінку прямо на пішохідному переході.

Деталі смертельної ДТП

41-річний чоловік помер ще до приїзду медиків. Про це розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

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В аварії також постраждала 21-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з важкими ушкодженнями:

травма голови,

переломами кісток тазу,

перелом стегна.

Наразі невідомо, як саме трапилася ДТП та в якому стані водій.

За даними телеграм-каналу "СТО Харьков | Автомобильный Харьков", чоловік та жінка – подружня пара.



У Харкові трапилася чергова смертельна ДТП

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Харкові:

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