По Харкову знову завдають масованих ударів: цілять у житлові будинки
2 березня 2022 , 14:47Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Харків"
Харків перебуває під безперервним обстрілом вже півтора години. Місцеві жителі повідомляють про нову серію вибухів.
У Департаменті цивільного захисту попереджають: харків'янам слід обов'язково залишатись в укриттях, поки обстріл не стихне. Раніше противник здійснив авіаудари, як по центру міста, так і по житлових будинках.
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Ворог не залишає Харків у спокої
Близько обіду російські війська обстріляли Харківськ телевишку, а також міськраду, яка у самому центрі міста. Дісталось і одній зі шкіл, снаряд потрапив прямо в одну зі стін.Зверніть увагу! Сирени про повітряну небезпеку у Харкові звучать щогодини, а той частіше.
Дивіться відео обстрілу Харкова: