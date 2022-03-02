В Департаменте гражданской защиты предупреждают: харьковчанам следует обязательно оставаться в укрытиях, пока обстрел не стихнет. Ранее противник совершил авиаудары, как по центру города, так и по жилым домам.

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Враг не оставляет Харьков в покое

Около обеда российские войска обстреляли Харьковскую телевышку, а также горсовет, который в самом центре города. Досталось и одной из школ, снаряд попал прямо в одну из стен.

Обратите внимание! Сирены о воздушной опасности в Харькове звучат каждый час, а то и чаще.

Смотрите видео обстрела Харькова:

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