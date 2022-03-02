У Департаменті цивільного захисту попереджають: харків'янам слід обов'язково залишатись в укриттях, поки обстріл не стихне. Раніше противник здійснив авіаудари, як по центру міста, так і по житлових будинках.
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Ворог не залишає Харків у спокої
Близько обіду російські війська обстріляли Харківськ телевишку, а також міськраду, яка у самому центрі міста. Дісталось і одній зі шкіл, снаряд потрапив прямо в одну зі стін.
Дивіться відео обстрілу Харкова:
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