У Департаменті цивільного захисту попереджають: харків'янам слід обов'язково залишатись в укриттях, поки обстріл не стихне. Раніше противник здійснив авіаудари, як по центру міста, так і по житлових будинках.

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Ворог не залишає Харків у спокої

Близько обіду російські війська обстріляли Харківськ телевишку, а також міськраду, яка у самому центрі міста. Дісталось і одній зі шкіл, снаряд потрапив прямо в одну зі стін.

Зверніть увагу! Сирени про повітряну небезпеку у Харкові звучать щогодини, а той частіше.

Дивіться відео обстрілу Харкова:

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