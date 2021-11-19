Помер дорогою до лікарні: у Харкові водій не впорався з керуванням і влетів у стовп

На Валентинівській у Харкові водій Hyundai Elantra не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги. Там він в'їхав в опору електромереж. На жаль, чоловік помер дорогою до лікарні.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції 18 листопада близько 15:30. Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

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Деталі аварії

Внаслідок ДТП 36-річний водій зазнав численних тілесних ушкоджень. На місце приїхала швидка і медики віднесли потерпілого до карети, щоб госпіталізувати. На жаль, він не переніс дорогу до лікарні й помер.



Легковик влетів у стовп / Фото Нацполіції Харківщини

Авто потерпілого Hyundai Elantra пошкодився дуже сильно. передню частину легковика фактично розтрощило й від неї залишився брухт. Очевидно, що вижити в ДТП було дуже важко.



У результаті аварії загинув чоловік / Фото Нацполіції Харківщини

Правоохоронці наразі встановлюють обставини й деталі аварії. Поліцейські до того ж вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Потерпілий помер під час госпіталізації / Фото Нацполіції Харківщини

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