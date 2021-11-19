Сообщение об аварии поступило в полицию 18 ноября около 15:30. Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений.

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Детали аварии

В результате ДТП 36-летний водитель получил многочисленные телесные повреждения. На место приехала скорая и медики отнесли пострадавшего в карету, чтобы госпитализировать. К сожалению, он не перенес дорогу в больницу и умер.



Легковушка влетела в столб / Фото Нацполиции Харьковщины

Авто потерпевшего Hyundai Elantra повредилось очень сильно. Переднюю часть легковушки фактически разбило и от нее остался лом. Очевидно, что выжить в ДТП было очень трудно.



В результате аварии погиб мужчина / Фото Нацполиции Харьковщины

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и детали аварии. Полицейские к тому же решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Пострадавший умер во время госпитализации / Фото Нацполиции Харьковщины

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